В Архангельске откроется выставка «20 лет вдохновения» с 4 октября

Всероссийская художественная выставка «20 лет вдохновения» будет работать с 4 октября по 11 ноября в филиале Архангельского городского культурного центра «Поморская АРТель» на проспекте Чумбарова-Лучинского, 15.
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