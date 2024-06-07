Открыл рот: Киркорова поразил результат преображения его музы

Народный артист не ожидал такого эффекта. Филипп Киркоров Социальные сетиФилипп Киркоров стал первым, кто увидел, как изменилась Подруга короля российского шоу-бизнеса пока держит интригу и не показывает лицо публике.
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