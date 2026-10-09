🏡 Крестный ход с мощами святителя Луки прибыл в Александро-Невский собор Симферополя У собора собрались сотни верующих и церковнослужителей, которые вместе с хоругвями и иконами провели процессию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым