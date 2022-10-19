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В Херсоне рассказали о стягивании крупных сил Украины

В Херсоне рассказали о стягивании крупных сил Украины

  Замглавы Херсонщины Стремоусов заявил о накоплении Украиной бронетехники и тысяч военных Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают силы на херсонском  Замглавы Херсонщины Стремоусов заявил о накоплении Украиной бронетехники и тысяч военных Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают силы на херсонском направлении, Киев стянул большое количество бронетехники, к фронту подошли несколько тысяч солдат противника, рассказал заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

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