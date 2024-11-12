Трамп намерен организовать переговоры России и Украины в первую неделю президентского срока

АНГЕЛ АНГЕЛ

А с кем Россия будет вести переговоры со стороны хохлостана, если там нет легитимной власти? Ни одно соглашение, договор не будут иметь ни какой юридической силы т.к. после выборов и пришедшей в дальнейшем к власти выбранных представителей дает полное право признать их недействительными и не легитимными. Таким образом позволит заново европе, США и т.д. начать новый виток на милитаризацию хохлостана и она будет плацдармом уже для нападения на Россию уже подготовленной всей европы, США на Россию. Для этого будут созданы военные базы в прибалтике, скандинавии и не известно, что будет еще и в средней азии, на кавказе, тогда Россия может столкнуться не с одним, а как минимум с четырьмя фронтами.... Так что задачи СВО надо реализовать в полном объеме, чтобы со стороны хохлостана не было угроз безопасности России...