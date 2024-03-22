Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при теракте в «Крокусе»

Среди пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» есть, как минимум, двое детей, они в состоянии средней тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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