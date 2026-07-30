Чемпион UFC Махачев признался, что ему было жаль Макгрегора из-за травмы

Обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что ему было жаль ирландца Конора Макгрегора из-за его поражения техническим нокаутом американцу Максу Холлоуэю.
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