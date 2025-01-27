Пожар произошел в скандальном ростовском СИЗО

В понедельник, 27 января, в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
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