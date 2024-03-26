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4 чашки кофе в день снижают риск рака кишечника

4 чашки кофе в день снижают риск рака кишечника

Исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона, показало, что у людей, страдающих от рака кишечника, которые употребляют от двух до четырех чашек кофе в день, вероятность рецидива значительно уменьшается.

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