4 чашки кофе в день снижают риск рака кишечника

Исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона, показало, что у людей, страдающих от рака кишечника, которые употребляют от двух до четырех чашек кофе в день, вероятность рецидива значительно уменьшается.
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