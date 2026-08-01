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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецова вспомнила, как ей не выдали визу в США перед защитой титула в Вашингтоне: «Видимо, решили, что я какой-то спецагент»

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова назвала турнир в Вашингтоне одним из самых любимых в туре.

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