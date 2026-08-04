ФСБ предотвратила теракт в отношении главы одного из исторических регионов РФ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму теракт в отношении руководителя одного из новых регионов России, задержав двух россиян, которые планировали покушение по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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