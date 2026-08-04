НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

ФСБ предотвратила теракт в отношении главы одного из исторических регионов РФ

ФСБ предотвратила теракт в отношении главы одного из исторических регионов РФ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму теракт в отношении руководителя одного из новых регионов России, задержав двух россиян, которые планировали покушение по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии