В сезон переобувки у шиномонтажников прибавляется работы, а у клиентов — рисков. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин перечислил приемы и ошибки, из-за которых визит в мастерскую может обернуться потерей денег и испорченным автомобилем.
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