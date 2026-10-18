В сезон переобувки у шиномонтажников прибавляется работы, а у клиентов — рисков. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин перечислил приемы и ошибки, из-за которых визит в мастерскую может обернуться потерей денег и испорченным автомобилем.