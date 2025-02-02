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Новости Тамбова

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Сегодня в России отмечается 82-я годовщина победы в Сталинградской битве

Сегодня в России отмечается 82-я годовщина победы в Сталинградской битве

2 февраля отмечается День воинской славы России. В этот день в 1943 году советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.

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Сергей Дмитриев
Неизменно неловко видеть десоветизацию истории с пухлой руки Хрущёва.
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