Сегодня в России отмечается 82-я годовщина победы в Сталинградской битве

2 февраля отмечается День воинской славы России. В этот день в 1943 году советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.
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