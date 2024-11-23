Отель DoubleTree by Hilton Seychelles – Allamanda Resort & Spa приглашает на гастрономическое путешествие вокруг света

Сейшельский отель DoubleTree by Hilton Seychelles – Allamanda Resort & Spa, расположенный среди тропической зелени на белоснежном побережье Маэ, представляет тематические вечера в ресторане Les Palms, адресованные поклонникам гастрономического туризма.
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