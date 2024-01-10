Шарлот в суде извинился перед Путиным

Сам он не понимает, зачем разорвал портрет президента, но отметил, что не таил какой-либо злобы на него Певец Эдуард Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение, в котором извинился перед президентом России Владимиром Путиным за видеоролик, на котором разорвал портрет российского лидера.