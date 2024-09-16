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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг WTA. Крейчикова покинула топ-10, Рахимова вернулась в топ-80

Рейтинг WTA. Крейчикова покинула топ-10, Рахимова вернулась в топ-80

Камилла Рахимова поднялась на 16 позиций и стала 73-й ракеткой мира. Финалистка турнира в Гвадалахаре Оливия Гадеки прибавила 64 строчки и вернулась в топ-100.

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