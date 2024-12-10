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Колесов предупредил петербуржцев об усилении ветра в середине недели

Колесов предупредил петербуржцев об усилении ветра в середине недели

В течение недели в Санкт-Петербурге может усилится ветер, а к выходным ожидается снегопад. В ночь на 10 декабря температура воздуха в Петербурге превысила отметку в 0 градусов и продолжит медленно повышаться.

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