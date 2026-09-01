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Аргументы и Факты

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Навроцкий: Польша ждет репараций от Германии для укрепления армии

Навроцкий: Польша ждет репараций от Германии для укрепления армии

В день 87-й годовщины начала Второй мировой войны президент Польши Кароль Навроцкий выступил на мемориале на Вестерплатте под Гданьском с требованием к Германии выплатить компенсации за ущерб, понесенный страной в годы нацистской оккупации.

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