Военное обозрение

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Миллион украинцев для горнила спецоперации

Миллион украинцев для горнила спецоперации

Геноцид собственного народа Призвать в армию 1 млн собственных граждан, чтобы продолжить бессмысленное и кровавое противостояние с союзными силами на востоке страны? Не что иное, как геноцид собственного народа – преступление против Украины.

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