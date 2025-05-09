МО Белоруссии: песня "Батька у нас крутой" помогает военным настроиться на парад

Песня "Батька у нас крутой" помогает белорусским военным настроиться на парад в Москве. Об этом заявила представитель минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик в беседе с ТАСС, комментируя популярный ролик в котором солдаты исполняют эту композицию на репетиции Парада.
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