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Конгрессмен Джеффрис: США могут вмешаться в конфликт при поражении Украины

Конгрессмен Джеффрис: США могут вмешаться в конфликт при поражении Украины

Не исключено, что при серьезном поражении ВСУ на поле боя США будут вынуждены задействовать свои войска и прийти на помощь киевскому режиму, предположил в беседе с CBS News лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис.

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