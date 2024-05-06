Конгрессмен Джеффрис: США могут вмешаться в конфликт при поражении Украины

Не исключено, что при серьезном поражении ВСУ на поле боя США будут вынуждены задействовать свои войска и прийти на помощь киевскому режиму, предположил в беседе с CBS News лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии