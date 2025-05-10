В Кремле заявили о неготовности Украины к переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не готова к немедленному началу мирных переговоров для решения конфликтаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не готова к немедленному началу мирных переговоров для решения конфликта.