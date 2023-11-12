Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска. Об этом сообщили в ГИБДД столицы Карелии. В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей 12 и 13 ноября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие “Контроль трезвости”.