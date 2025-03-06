Сын Андрея Тарковского ответил Сарику Андреасяну на критику отца

+ A — Сын режиссера Тарковского заявил, что не знает о существовании режиссера Андреасяна Андрей Тарковский-младший, наследник прославленного кинорежиссера и известный сценарист, не оставил без внимания критические высказывания Сарика Андреасяна в адрес его отца.