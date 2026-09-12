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Контрафронт

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Южная Африка: три человека были застрелены и еще один был ранен на 9-й улице в Маркусе Гарви,...

Южная Африка: три человека были застрелены и еще один был ранен на 9-й улице в Маркусе Гарви, Восточные Филиппы, Кейптаун, во второй половине дня.

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