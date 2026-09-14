Представлена система умных штор Xiaomi Mijia Smart Curtain 3, которая выдерживает до 50 кг

Mijia Smart Curtain 3 получила бесщеточный мотор, шесть способов управления и направляющую длиной до 8 метров Xiaomi представила систему умных штор Mijia Smart Curtain 3.
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