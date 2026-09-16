На пороге Руси: Норманны, славяне и арабское серебро

Роль норманнов в складывании Древнерусского государства носит дискуссионный характер, но заслуживают внимания как причины их проникновения на менее, в отличие от Западной Европы, развитые земли восточных славян, так и формат взаимодействия с ними в VIII – X вв.
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