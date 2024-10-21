В Красноярске обсудили стратегию развития Сибири

Участниками заседания Совета законодателей СФО стали руководители парламентов территорий — члены Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» (МАСС).
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