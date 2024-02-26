ЗИЛ-130 в виде гоночного грузовика с обтекаемым дактейлом

Гоночная карьера ЗИЛ-130 ограничилась участием в грузовом кроссе, но что если кто-то решил бы использовать этот легендарный советский грузовик для шоссейных кольцевых автогонок?Именно эту идею развил StrukovArt28, представив крайне любопытные рендеры.
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