ЗИЛ-130 в виде гоночного грузовика с обтекаемым дактейлом

Гоночная карьера ЗИЛ-130 ограничилась участием в грузовом кроссе, но что если кто-то решил бы использовать этот легендарный советский грузовик для шоссейных кольцевых автогонок?Именно эту идею развил StrukovArt28, представив крайне любопытные рендеры.