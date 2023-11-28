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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Было много беженцев из Украины, поэтому на улице я лишний раз на русском не разговаривала». Синхронистка Архиповская о работе в Хорватии

Анастасия Архиповская – пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию, она завершила карьеру в 2020 году, а с августа 2021-го начала тренировать в Хорватии.

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