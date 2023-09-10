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ВС РФ резко продвинулись на несколько километров севернее Приютного: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 10.09.23 г.

ВС РФ резко продвинулись на несколько километров севернее Приютного: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 10.09.23 г.

Интерактивная карта СВО России сегодня. Новости с фронтов и события к утру 10.09.2023 г.: ВС РФ контратаковали силы врага севернее Приютного и расширили зону контроля, продвинувшись на несколько километров севернее.

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