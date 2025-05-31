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Царьград

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Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Горячие финские парни забывают, что мысли материальны... Хотят создать себе проблемы, так это их выбор, видимо эконом...Финский профессор...
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  • ruslava Митькина
    Нечего их кормить и менять, только смертная казнь, горбатого только могила исправит.Пожизненный срок ...

Жару до +36 градусов с грозой ждут синоптики в первый день лета

Жару до +36 градусов с грозой ждут синоптики в первый день лета

В гидрометцентре рассказали, когда спадёт аномальная жара.Очаг высокого давления определяет жаркую погоду в выходные в Челябинской области.

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