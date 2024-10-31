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У некоторых россиян выросли пенсии

У некоторых россиян выросли пенсии

С 1 ноября у некоторых категорий россиян выросли пенсии. Это касается тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, напомнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.

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