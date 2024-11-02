В Краснодаре экспертиза ветки трамвая в микрорайоне Россинского займёт целый год

Дмитрий Гурин

"В следующем году проект отправят на экспертизу, которая может занять весь 2025 год из-за сложности и масштабности задачи" ...................... экспертиза займет ВЕСЬ 2025 год?... вспомнил сценку из фильма "Ширли-Мырли" когда миллионеру втюхивали фальшивый алмаз...... особенно первую его фразу..........