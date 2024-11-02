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Царьград

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В Краснодаре экспертиза ветки трамвая в микрорайоне Россинского займёт целый год

В Краснодаре экспертиза ветки трамвая в микрорайоне Россинского займёт целый год

Процедура экспертизы трамвайной ветки является долгим и трудоёмким процессом.В 2025 году планируют закончить рассмотрение проекта по строительству трамвайной линии в микрорайон Россинского в Краснодаре.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;В следующем году проект отправят на экспертизу, которая может занять весь 2025 год из-за сложности и масштабности задачи&quot; ...................... экспертиза займет ВЕСЬ 2025 год?... вспомнил сценку из фильма &quot;Ширли-Мырли&quot; когда миллионеру втюхивали фальшивый алмаз...... особенно первую его фразу..........
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11 час.

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