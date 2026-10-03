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Царьград

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Самый опасный день для ссор. Что можно и нельзя делать 4 октября

Самый опасный день для ссор. Что можно и нельзя делать 4 октября

В народном календаре есть даты, которые ощущаются как невидимый рубеж. 4 октября — именно такой день.

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