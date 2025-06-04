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Царьград

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В Раде взвыли. Русские уже в 22 км от Сум: Путин ведь раскрывал цель. В Киеве не послушали

В Раде взвыли. Русские уже в 22 км от Сум: Путин ведь раскрывал цель. В Киеве не послушали

Депутат Рады Гончаренко*: ВС России подошли к Сумам на 22 км.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* признался, что ситуация в Сумской области действительно тяжёлая.

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