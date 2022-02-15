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МИД Афганистана: Кабул и Москва не обсуждали признание новой власти в стране

МИД Афганистана: Кабул и Москва не обсуждали признание новой власти в стране

Кабул и Москва не обсуждали признание новой власти в захваченном талибами Афганистане, однако между странами сложились нормальные взаимоотношения, заявил глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки, передает РИА "Новости".

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