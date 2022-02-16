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Танкисты ЦВО с ходу разгромили условного противника на ночных учениях в Кузбассе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Танкисты мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, атакой с ходу разгромили живую силу и технику условного противника в ходе ночного учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

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