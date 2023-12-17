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У Стерлинга 181 очко в АПЛ по «гол+пас» за карьеру. Он делит 16-е место с Оуэном и Бергкампом

У Стерлинга 181 очко в АПЛ по «гол+пас» за карьеру. Он делит 16-е место с Оуэном и Бергкампом

Вингер «Челси» сделал голевую передачу в матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Теперь у него 181 очко за результативность – 120 мячей и 61 ассист за карьеру в Премьер-лиге.

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