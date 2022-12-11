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Алвес – Тите: «Есть медали, которые носят не на груди, а в душе. Результат игры не изменит счет наших жизней. Всего самого замечательного и чистейшего»

Алвес – Тите: «Есть медали, которые носят не на груди, а в душе. Результат игры не изменит счет наших жизней. Всего самого замечательного и чистейшего»

Дани Алвес трогательно попрощался с Тите после его увольнения из сборной Бразилии. «Дорогой Аденор (имя Тите – прим.

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