Единый урок, посвященный Евфросинии Полоцкой.

С целью формирования у учащихся представлений об особенностях духовного развития белорусского народа, формирования национального самосознания через осмысление значения просветительской, миротворческой и религиозной деятельности Евфросинии Полоцкой во всех учреждениях общего среднего образования 20 декабря 2023 года будет проведен единый урок, посвя .