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“Речан инициирует новую войну в Европе”: военкор Сладков о призыве премьер-министра Молдавии “демилитаризовать Приднестровье”

“Речан инициирует новую войну в Европе”: военкор Сладков о призыве премьер-министра Молдавии “демилитаризовать Приднестровье”

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал для издания RT заявление избранного 5 дней назад премьер-министра Молдавии Дорина Речана “демилитаризовать Приднестровье”.

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