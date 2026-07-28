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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бориско о ЦСКА: «Счастлив перейти в большой клуб с богатой историей. К тому же здесь играет легенда вратарского цеха – Акинфеев»

Максим Бориско прокомментировал переход из «Балтики» в ЦСКА. – Я очень счастлив перейти в большой клуб с богатой историей.

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