«Линдси Грэма можно было спасти, но ценой скандальной дискредитации его партнера Зеленского» — слухи будоражат Америку Американист Владимир Васильев: «Нам надо усвоить: все мирные инициативы забыты, России предлагают неприемлемые и унизительные условия» Ирина Мишина На фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (в центре справа налево) во время встречи в Овальном кабинете Белого дома.
«Нам надо усвоить: все мирные инициативы забыты, России предлагают неприемлемые и унизительные условия»
Комментарии
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Анатолий Страшко
Валерий, вот читая Вас .....очень хочется верить....что президент понимает...я веселюсь. Конечно понимает. Мало того даже понимает и то чего мы не понимаем.
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1 м.
АС
Анатолий Страшко
Игорь, Вам палец вниз тыкает , я думаю, Ваш оппонент по привычке. Не из-за смысла в посте.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Видимо так, я не обращаю внимание если "дизлайк" не подкрепляется аргументированным объяснением позиции. Важно понять что сейчас, в ходе противостояния с Западом, большинству наших собственников средств производства (отдельный вопрос как они им достались) просто менее выгодно находится в условиях усиляющегося "давления" со стороны государства, при этом ещё и заботится о своих вложениях на Западе. Но и повлиять на руководство страны (как в 90-е) они уже не могут, там понимают что нужно добиваться заявленных целей - иначе возможны непредсказуемые внутриполитические "разборки" и большинство граждан спросит тогда: "А зачем было всё начинать в 2022 году?".
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1 м.
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