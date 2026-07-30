«Нам надо усвоить: все мирные инициативы забыты, России предлагают неприемлемые и унизительные условия»

Игорь Кузнецов

Видимо так, я не обращаю внимание если "дизлайк" не подкрепляется аргументированным объяснением позиции. Важно понять что сейчас, в ходе противостояния с Западом, большинству наших собственников средств производства (отдельный вопрос как они им достались) просто менее выгодно находится в условиях усиляющегося "давления" со стороны государства, при этом ещё и заботится о своих вложениях на Западе. Но и повлиять на руководство страны (как в 90-е) они уже не могут, там понимают что нужно добиваться заявленных целей - иначе возможны непредсказуемые внутриполитические "разборки" и большинство граждан спросит тогда: "А зачем было всё начинать в 2022 году?".