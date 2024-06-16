CENTCOM: фрегат ВМС Ирана проигнорировал сигнал бедствия с украинского сухогруза

Global Look Press/Chad Menegay/Keystone Press Agency Иранский фрегат Jamaran якобы проигнорировал сигнал бедствия, который был подан экипажем украинского сухогруза Verbena, подвергшегося атаке хуситов, утверждает Центральное командование ВС США (СЕNТСОМ).
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