Россия призывает Канаду рассекретить данные о нацистах: требует справедливости

Посольство России в Оттаве настоятельно требует от Канады рассекретить доклад Жюля Дешена о нацистских преступниках, нашедших убежище в стране после Второй мировой войны, в честь Международного Дня памяти жертв Холокоста.
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