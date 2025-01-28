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Россия призывает Канаду рассекретить данные о нацистах: требует справедливости

Россия призывает Канаду рассекретить данные о нацистах: требует справедливости

Посольство России в Оттаве настоятельно требует от Канады рассекретить доклад Жюля Дешена о нацистских преступниках, нашедших убежище в стране после Второй мировой войны, в честь Международного Дня памяти жертв Холокоста.

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