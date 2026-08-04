Европейский проект рушится

Европа не выдержала удара: конструкция ЕС рушится на наших глазах и в эти минуты. Сегодняшнее срочное совещание глав МВД и минюстов (в формате видеоконференции — все ж в отпусках) ничего к этой картине обвала еэсовских ценностей и правил не добавит.