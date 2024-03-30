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Риттер заявил о чрезвычайной ситуации в ВСУ

Риттер заявил о чрезвычайной ситуации в ВСУ

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за острой нехватки военных находятся в чрезвычайной ситуации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

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