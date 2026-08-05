Сестра Ким Чен Ына: КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой, какой она была в годы вто.
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Сестра Ким Чен Ына: КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой, какой она была в годы вто.
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