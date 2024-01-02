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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Применил бы СССР атомную бомбу против Гитлера, если бы она тогда была?

Применил бы СССР атомную бомбу против Гитлера, если бы она тогда была?

Они бьют по мирняку. Гибнут люди. У нас есть Бомба.  Когда-то США такой же бомбой снесли два крупных японских города вместе с людьми.

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Комментарии
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Николай Артамонов
👍👍👍
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19 час.
саша дмитренко
коммунисты  и  своих      не  жалели,,,
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17 час.
саша дмитренко
россия  нет,,а  ссср да!
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17 час.

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